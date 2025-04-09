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В Ростове пятилетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и выжил

В Ростове спасли ребенка, который выпал из окна 12-го этажа
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Depositphotos

В Ростове следователи выясняют обстоятельства выпадения ребенка из окна 12-го этажа. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Еременко. По данным следствия, несмотря на падение с высоты, пятилетний мальчик выжил. После произошедшего его госпитализировали, сейчас специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

На данный момент следователи проводят проверку.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, а также выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств травмирования ребенка», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге из окна комнаты выпал 19-летний стример. Молодой человек вел трансляцию, но в какой-то момент решил проветрить комнату. Для этого он потянулся к окну, но из-за неловкого движения на кресле с колесиками выпал из окна. Спасти его не удалось.

Ранее в Петербурге не спасли окровавленную школьницу, обнаруженную под окнами многоэтажки.

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