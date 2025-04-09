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Ученые предупредили о риске сильного извержения вулкана на Камчатке

МЧС предупредило о возможном сильном извержении вулкана Безымянного на Камчатке
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Александр Пирагис/РИА Новости

Ученые на Камчатке предупредили о возможности сильного извержения вулкана Безымянного. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ.

Вулкан находится в зоне современного активного вулканизма в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 километров от поселка Ключи и в 350 км от Петропавловска-Камчатского. Филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» отметил, что за сутки в районе вулкана зафиксировали 153 сейсмических события. В темное время суток видно свечение купола и сход мощных раскаленных обломочных лавин по восточному склону вулкана.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), извержение вулкана сопровождается выбросами газа и пара. При этом число раскаленных лавин постепенно растет.

«Спутниковые данные KVERT показывают яркую тепловую аномалию над вулканом. Эффузивная активность Безымянного постепенно нарастает, вероятно, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению», — добавили в пресс-службе.

Ведомство предупредило, что в любое время могут быть выбросы пепла на высоту до 10-15 км над уровнем моря. Вулканическая активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты.

В населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов в зависимости от направления ветра ожидается выпадение осадков из пепла, отметили в МЧС.

Ранее на Филиппинах проснулся один из крупнейших вулканов Канлаон. В последний раз он извергался в декабре 2024 года — тогда из шестикилометровой опасной зоны эвакуировали около 47 тыс. жителей.

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