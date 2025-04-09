Военный эксперт объяснил, почему США увеличили оборонный бюджет

Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что Пентагон увеличил оборонный бюджет до $1 трлн. В первую очередь, по его словам, деньги нужны для разработки гиперзвукового оружия. Он напомнил, что Вашингтон уже давно пытается создать подобные ударные комплексы, но безуспешно.

Кроме того, президент США Дональд Трамп называет себя преемником политики Рональда Рейгана, который в свое время вовлек СССР в гонку вооружений и, как считается, смог поспособствовать развалу советской системы. По всей видимости, республиканец мечтает о нечто подобном, считает эксперт.

«Мы живем в эпоху гиперзвука. Именно России и ее союзников, до чего США еще шагать и шагать. Так что то, что я перечислил, потребует не триллиона долларов, а несколько триллионов долларов. И все равно они это не реализуют по той простой причине, что больше США не у кого получить нужные для этого знания», — подчеркнул Артамонов.

Накануне Трамп сообщил, что его администрация одобрила увеличение оборонного бюджета страны до $1 трлн. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер заявил, что в мире «много плохих сил», поэтому и Штаты должны быть сильными. По его словам, больше денег на содержание армии ранее не выделял никто. На что могут потратить средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустил наступление шатдауна в США.