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«Роснефть» организовала экскурсию для детей в Московский зоопарк

Волонтеры «Роснефти» помогли детям узнать о работе Московского зоопарка
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Пресс-служба «Роснефти»

В ходе школьных каникул волонтеры «Роснефти» организовали экскурсию в Московский зоопарк для воспитанников ГБУ «Мой семейный центр «Молодая гвардия» и активистов «Движения первых». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что мероприятие было посвящено празднованию 80-летия Победы.

Так, экскурсоводы рассказали детям о героических усилиях сотрудников зоопарка по спасению животных во время Великой Отечественной войны, а также об особенностях ухода за обитателями зоопарка. Кроме того, ребята узнали о повадках и рационе более тысячи обитающих в Московском зоопарке видов животных, многие из которых они увидели впервые.

В «Роснефти» уточнили, что особое внимание детей привлекли белые медведи Айка и Терпей, находящиеся под опекой компании, а также слоны, китайские панды, моржи и тюлени.

Как подчеркнули в компании, сохранение и защита популяции белого медведя является одним из главных направлений экологической программы «Роснефти». На сегодняшний день организация патронирует 35 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ.

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