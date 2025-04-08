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В Доминикане 15 человек погибли из-за обрушения крыши клуба

Listin Diario: 15 человек погибли из-за обрушения крыши клуба в Доминикане

В Доминиканской Республике во время выступления певца Рубби Переса рухнула крыша ночного клуба Jet Set. Подробности сообщило издание Listin Diario.

«Число погибших увеличилось до 15... По меньшей мере 101 человек был доставлен в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под завалами еще могут находиться люди. Причина инцидента уточняется.

До этого сообщалось о серии сильных землетрясений, которые произошли в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме стихийное бедствие вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь.

Землетрясение привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае балкон дома рухнул на другой из-за сильного ветра.

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