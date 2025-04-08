Пропавшую после посещения казино пенсионерку спустя три дня нашли заблудившейся в лесу

В США 74-летнюю Нэнс Блумквист, которая после посещения казино в Мичигане не вернулась домой, спустя три дня нашли в лесу, рядом с поваленным деревом. Об этом сообщает AP News.

В офисе шерифа округа Мейсон отметили, что женщине невероятно повезло остаться живой, так как температура в тех краях, где ее обнаружили, по ночам часто опускается ниже нуля.

По информации издания, женщина пропала 3 апреля, когда возвращалась из казино, которое находилось в 160 км от ее дома. Пенсионерка свернула не на ту дорогу. Когда она поняла это, то попыталась развернуться, но в это время ее автомобиль сломался и загорелся. Спасаясь из машины, женщина не успела забрать ничего из вещей. Она попыталась выйти на другую дорогу, но через время оставила эту идею и решила вернуться к внедорожнику, но там и не нашла обратный путь. В итоге Блумквист приютилась под поваленным деревом, чтобы скрыться от дождя. В итоге пожилая женщина так сильно замерзла, что встать самостоятельно уже не смогла.

Найденный на дороге выгоревший дотла автомобиль женщины дал полицейским ориентир, в каком ареале искать пропавшую. Спустя почти трое суток пенсионерку обнаружил поисковый дрон. Ее эвакуировали с места ЧП.

Ранее сообщалось, что новгородская пенсионерка потерялась в лесу, когда гуляла с собакой.