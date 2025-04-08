Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турист хотел посетить экскурсию, но случайно попал на катер, забитый футбольными фанатами

Daily Star: американец перепутал туристический катер и попал на судно с футбольными фанами
close
Evan Johnston

Американец думал, что присоединился к обзорной экскурсии на лодке по Лондону, но случайно попал на лодку для вечеринок, полную футбольных фанатов, пишет Daily Star.

Эван Джонстон из Аризоны планировал совершить стандартный обзорный круиз по Лондону на туристическом катере. Однако, подойдя к причалу Tower Millennium Pier, он случайно сел на судно, заполненное футбольными болельщиками, которые отправлялись на матч. Первым тревожным сигналом для американца стали громкие футбольные кричалки и песни, которые фанаты исполняли, явно зная друг друга.

«Я подумал, что если окажется, что это не та лодка, меня просто развернут», — рассказал Эван.

Один из болельщиков, Энди Уорд, первым заметил растерянного американца.

«Когда я его нашел, он уже пил и танцевал с нашими фанатами. Было видно, что он нервничает, но все старались сделать так, чтобы он чувствовал себя своим», — вспоминает мужчина.

Эта случайная встреча превратилась в «настоящее футбольное посвящение». После прогулки по реке Эван отправился с новыми друзьями на стадион, где увидел матч, закончившийся ничьей. Впечатления оказались настолько яркими, что американец решил продолжить поддерживать клуб.

«Мне так понравилось, что я планирую сходить на еще одну игру на выходных», — поделился он.

Ранее в Индии арестовали американского туриста, который подарил кока-колу дикому племени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами