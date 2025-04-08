Забравшийся в вентиляцию хорек устроил переполох в квартире россиян

В Подмосковье спасатели достали из вентиляции квартиры хорька

В Подмосковье спасатели отряда «Мособлпожспас» выезжали на вызов, чтобы освободить из вентиляции хорька, который попал туда неизвестным образом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Рано утром на телефон экстренных служб поступил звонок из многоквартирного дома села Новый Быт Чеховского округа. Собеседник уточнил, что жильцов разбудил шум из вентиляции, который говорит о том, что внутри находится какой-то зверь.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что виновник суматохи — хорек. Животное попало в вентиляционный канал между ванной комнатой и туалетом и перемещалось то туда, то обратно.

У спасателей получилось подманить хорька и вытащить его из вентиляции.

«Пытаясь найти хозяев шалуна, работники дежурной смены обошли хозяев, но никто из них не признал в хорьке своего питомца», — уточнили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Там добавили, что питомца отдали на передержку.

Ранее в Арзамасе выломали стену, чтобы спасли попавшего в вентиляцию кота Пушка.