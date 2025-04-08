Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Забравшийся в вентиляцию хорек устроил переполох в квартире россиян

В Подмосковье спасатели достали из вентиляции квартиры хорька
close
ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье спасатели отряда «Мособлпожспас» выезжали на вызов, чтобы освободить из вентиляции хорька, который попал туда неизвестным образом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Рано утром на телефон экстренных служб поступил звонок из многоквартирного дома села Новый Быт Чеховского округа. Собеседник уточнил, что жильцов разбудил шум из вентиляции, который говорит о том, что внутри находится какой-то зверь.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что виновник суматохи — хорек. Животное попало в вентиляционный канал между ванной комнатой и туалетом и перемещалось то туда, то обратно.

У спасателей получилось подманить хорька и вытащить его из вентиляции.

«Пытаясь найти хозяев шалуна, работники дежурной смены обошли хозяев, но никто из них не признал в хорьке своего питомца», — уточнили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Там добавили, что питомца отдали на передержку.

Ранее в Арзамасе выломали стену, чтобы спасли попавшего в вентиляцию кота Пушка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами