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Ученый сообщил об угрозе отравления воды в Волге

ТАСС: возникла угроза отравления воды в Волге
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Kseniia Grigoreva/Shutterstock/FOTODOM

Аномально низкий уровень воды в Волге может привести к «цветению» воды токсичными цианобактериями. Об этом рассказал завкафедрой экологии и зоологии Ярославского госуниверситета Сергея Сиделева в беседе с ТАСС.

Ученый заявил, что причинами могут стать жаркое лето и дефицит осадков в водохранилищах — из-за этого накапливаются соединения фосфора и азота. Это идеальная среда для развития бактерий.

Кроме того, их токсины опасны для здоровья человека: могут вызывать поражения печени, нервной системы, кожные раздражения и аллергии. Попадание этих веществ в водопроводную воду несет риск массовых отравлений.

В марте сообщалось, что в европейской части России в этом году острой будет проблема маловодья рек. В том числе на Волге, как минимум в начале навигации. Обычно эту проблему решают с помощью регулирования стоков воды, однако этому препятствуют слишком большие разрывы – так, не заполненным и не выведенным на предусмотренные проектом остаются Чебоксарское водохранилище.

Ранее в Новочеркасске ввели повышенную готовность из-за падения уровня воды.

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