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В России стартовал конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»

Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте конкурса творческих работ
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!» в целях сохранения памяти о героях СВО, воспитании патриотизма и чувства гордости у молодого поколения, сообщает пресс-служба фонда.

Как отметил Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей романов, конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, отваге, самоотверженности и преданности Родине.

«Сегодня мы должны сделать все, чтобы дети, подростки, молодые люди, наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев страны, а память о них жила в веках», — сказал он.

Принять участие в конкурсе могут все желающие россияне в возрасте от 7 лет.

Работы будут принимать в 9 номинациях, среди которых «Авторская песня», «Эссе на тему «Я в сердце бережно храню» и другие.

Итоги конкурса подведут в ноябре, а в декабре пройдет торжественная церемония награждения победителей.

Партнерами конкурса выступают общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», а также всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

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