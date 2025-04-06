Жителей двух регионов России предупредили об угрозе атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале и пресс-служба белгородского ГУМЧС РФ.

Гусев призвал жителей Воронежской области сохранять спокойствие и уведомил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к возможному отражению атаки. Губернатор опубликовал предупреждение в 19.20 мск.

МЧС оповестило об опасности атаки БПЛА в 19.12 мск.

Этой ночью дежурные средства ПВО перехватили и сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, восемь дронов уничтожили — над территорией Ростовской области, два — в Курской области и один — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области.