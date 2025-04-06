Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Эльбрусе не работают канатная дорога и горнолыжные трассы

Администрация Эльбруса: канатная дорога и горнолыжные трассы не работают
close
Роман Кручинин/РИА Новости

Верхняя очередь канатной дороги и горнолыжные трассы на Эльбрусе не работают из-за сильного ветра. Об этом сообщила администрация курорта в Telegram-канале.

«Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши — Мир закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 м/с)», — сказано в сообщении.

Как уточняется, две очереди канатной дороги: Азау — Кругозор и Кругозор — Мир, и горнолыжные трассы от Мира до Азау работают в обычном режиме.

6 апреля Москву накрыл сильный снегопад. По данным Telegram-канала Mash, в столице сейчас действует циклон «Зион‎»‎. По данным канала, . на следующей неделе сугробы вырастут до 10–15 см.

Несколько дней назад московских автомобилистов предупреждали об ухудшении погодных условий.

В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет апрель в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами