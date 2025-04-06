На МКАД восстановили движение после массового ДТП

На МКАД восстановили движение после аварии с четырьмя машинами

Движение на внутренней стороне 38-го километра МКАД в Москве восстановили после ДТП с четырьмя машинами. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, движение в районе ДТП было затруднено на 2,7 км.

Накануне в центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В результате движение оказалось затруднено на 1,5 км. В Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда.

До этого фургон, перевозивший автомобильные колеса, врезался в самосвал на МКАД, в результате чего груз раскатился по проезжей части. Инцидент произошел 2 апреля на 99-м километре трассы, в этом месте МКАД проходит через нацпарк «Лосиный остров». На кадрах видно, что у правого края проезжей части остановился крупногабаритный четырехосный самосвал. Спустя некоторое время в него врезался другой грузовик. От удара правый борт фургона, перевозившего колеса, сорвало, и груз раскатился по проезжей части.

Ранее стена огня перекрыла трассу в Кабардино-Балкарии после ДТП с газовозом.