Спасатели тушат два крупных лесных пожара в Бурятии

Два лесных пожара на общей площади 23 гектара тушат в Бурятии

Два лесных пожара на общей площади 23 гектара тушат свыше 50 человек в Кижингинском и Еравнинском районах Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба агентства лесного хозяйства республики.

«Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе лесного хозяйства добавили, что угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации возгорания принимали участие 54 человека и 10 единиц лесопожарной техники.

В Бурятии с 4 апреля введен особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен.

Кроме того, в Читинском районе Забайкальского края несколько суток продолжается крупный лесной пожар. Сначала его тушили 19 человек и пять единиц техники, однако пришлось привлекать дополнительные силы. После этого, как уточнила прокуратура региона, группа тушения составила 42 человека и девять единиц техники.

2 апреля в Гидрометцентре назвали регионы с высоким классом пожароопасности. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, из-за теплой погоды до конца этой недели в Астраханской, Херсонской, а также в Челябинской областях прогнозируется четвертый — самый высокий класс пожароопасности.

Ранее мощный ураган обрушился на Сибирь.