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В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из РФ

Полиция Дубая расследует падение воздушного шара, на котором были туристы из РФ
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Shutterstock

Полиция Дубая сообщила о расследовании инцидента с аварийной посадкой воздушного шара, на борту которого находились туристы, в том числе граждане России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В официальном заявлении опровергается распространяемая в СМИ информация о жертвах. Правоохранительные органы подчеркивают, что все пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести и своевременно получили необходимую медицинскую помощь. Среди пострадавших граждане разных стран.

Предварительная версия случившегося – неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на процесс посадки. Полиция Дубая ведет комплексное расследование, призывая избегать распространения непроверенных сведений и опираться только на официальные источники информации. Более подробная информация станет доступна по завершении расследования.

Накануне сообщалось, что инцидент с воздушным шаром произошел во время частного обзорного тура над пустынями Дубая. В составе группы из 12 человек были две россиянки — мать и дочь. По информации СМИ, проблемы начались с самого начала. Шар долго не мог подняться в воздух, а когда взлетел, корзина постоянно дергалась. Через 40 минут после начала экскурсии шар накренился и резко упал, корзина вместе с пассажирами сильно ударилась о землю.

Ранее сообщалось о падении воздушного шара с людьми на западе Литвы.

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