Застрявшие в Сочи на более чем 24 часа пассажиры Red Wings улетели в Ереван

В Сочи пассажиры Red Wings после задержки на сутки вылетели в Ереван

Рейс российской авиакомпании Red Wings вылетел из Сочи в Ереван после задержки более чем на сутки, передает РИА Новости.

Как отмечается, вылет был запланирован на 16:20 4 апреля, но откладывался из-за непогоды. В итоге борт отправился в Армению в 17:09 5 апреля.

В Red Wings попросили пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и заявили, что со всеми клиентами, чей вылет был отложен, работают представители авиаперевозчика.

Пассажиры рассказывали, что информация об отправке перенесенного из-за тумана постоянно менялась. Спустя восемь часов ожидания в аэропорту им предоставили отель, но через два часа снова пришлось приехать в воздушную гавань. В 22:30 самолет опять не вылетел. В Red Wings якобы заявили, что повторное заселение в отель возможно только через восемь часов, поэтому пассажиры были вынуждены платить за ночлег. Многие ждали вылета на полу воздушной гавани. В итоге компания отправила за ними борт.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.