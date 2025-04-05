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На острове Мартиника выявили случай заражения чикунгуньей

На французском острове Мартиника выявили случай заражения чикунгуньей
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Marc Bruxelle/Shutterstock/FOTODOM

На французском острове Мартиника в Карибском море выявили случай заражения чикунгуньей. Об этом сообщает BMFTV.

«Пациент родом с Реюньона находился на Мартинике во второй половине марта, и у него наблюдались симптомы, указывающие на болезнь», — сообщает телеканал.

Вирус чикунгунья передается через комариные укусы. Его симптомами является резкое повышение температуры, выраженные боли в суставах, слабость, головная боль и сыпь.

До этого сообщалось, что власти Франции активировали экстренный план на заморской территории в Индийском океане из-за того, что на острове Реюньон зафиксировали рост заболеваемости вирусом чикунгунья — было зарегистрировано свыше 20 тыс. случаев заражения. На соседнем острове Майотта местные службы здравоохранения усилили меры реагирования, чтобы стабилизировать ситуацию, не допуская перегрузки медицинской системы.

Ранее в двух штатах США ввели комендантский час из-за переносимого комарами вируса ВЭЛ.

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