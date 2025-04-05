Мэр Приходько: при атаке ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе четыре мирных жителя получили ранения.

«Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до четырех», — написал он.

Утром в субботу, 5 апреля, Приходько сообщил, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе было повреждено медицинское учреждение.

Накануне украинские беспилотные летательные аппараты дважды атаковали пожарную часть в Горловке. В результате атак были повреждены три пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Кроме того, пострадал инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. 21-летний молодой человек был доставлен в больницу. По предварительным данным, он получил баротравму.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.