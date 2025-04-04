Пенсионерка лишилась 12 млн рублей накоплений из-за мошенников и смогла вернуть деньги

В Калининграде пенсионерка отдала 12 миллионов рублей мошенникам

В Калининграде 52-летняя пенсионерка поверила в легенду аферистов и отдала им 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Злоумышленники представились женщине сотрудниками правоохранительных органов и рассказали о взломе ее аккаунта на госпортале. Спустя некоторое время они потребовали, чтобы россиянка перевела все свои сбережения на «безопасный счет».

«Злоумышленники сообщили калининградке, что в случае отказа передать денежные средства она будет привлечена к уголовной ответственности», – сообщается в публикации.

Следуя инструкциям неизвестных, пенсионерка встретилась с курьером и отдала ему средства. Позже она обратилась в полицию.

Правоохранители задержали доставщика и его соучастника, которому после встречи с женщиной он передал деньги. Все средства пострадавшей вернули.

Сейчас обвиняемые находятся под арестом. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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