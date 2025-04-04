Школьница из Башкирии попала в психбольницу после новости о разводе родителей

В Башкирии 12-летняя девочка попала в психлечебницу после новости о разводе родителей, сообщает Минздрав республики.

Сначала ребенок переболел вирусной инфекцией и стал жаловаться на головные боли, от которых не помогали обезболивающие средства, и тошноту. В тот момент родители девочки уже проживали раздельно, а в дальнейшем оформили развод. На фоне переживаний школьница потеряла 8 кг веса, испытывала постоянную апатию и слабость, а также ряд других симптомов.

«В августе ребенок поступил в психотерапевтический центр. На тот момент ей был установлен назогастральный зонд, через который она питалась каждые 2-3 часа. Был проведен консилиум для определения диагноза и тактики лечения.Телемедицинская консультация с НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева подтвердила установленный диагноз — соматизированное расстройство. Причиной невротического развития стала неразрешенная психогенная семейная ситуация, проявившаяся жалобах при отсутствии соматических причин», — рассказали в Минздраве.

После начатого лечения юная пациентка стала активнее, начала выходить с мамой на прогулки и общаться с другими пациентами и сотрудниками больницы. В конце концов она избавилась от зонда и набрала вес.

Ранее в Крыму шестилетний мальчик отправился в путешествие, пока родители спали.