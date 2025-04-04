В Астраханской области пара избила и затолкала в машину 15-летнюю школьницу

В Астраханской области 24-летние мужчина и женщина стали фигурантами уголовного дела после похищения 15-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, местная жительница и ее знакомый избили пострадавшую и ее несовершеннолетнего брата. После этого они затолкали школьницу в машину и увезли.

«Вскоре, узнав от том, что брат девочки сообщил о случившемся в правоохранительные органы, подозреваемые освободили ее», – сообщается в публикации.

В отношении пары возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору. Что стало причиной таких действий, не сообщается. На данный момент фигуранты находятся под стражей. Сотрудники СК тем временем продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

До этого в Иркутской области семеро иностранцев похитили местного жителя и вымогали у него 400 тысяч рублей. В результате всех мигрантов привлекли к ответственности, они получили сроки от 10 до 11 лет лишения свободы.

Ранее россиянка пыталась похитить мужа и насильно сдать его в реабилитационный центр из-за развода.