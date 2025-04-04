Младшеклассник регулярно избивает и травит других детей в кузбасской школе

В Кузбассе родители школьников пожаловались на ученика, который травит их детей

Скандал из-за буллинга разгорелся в кузбасской школе, СК уже начал проверку. Об этом сообщает NGS42.RU.

Как рассказали изданию родители учеников школы № 2 в Березовском, речь идет об ученике 3 «В» класса. Мальчик отличается агрессивным поведением и постоянно избивает, оскорбляет и травит других детей. Один из пострадавших от рук хулигана оказался в больнице со сломанным носом и перенес операцию. Травму он получил во время потасовки на остановке около школы, в итоге родителей подравшихся пригласили на разговор, одного из школьников было решено перевести в другой класс.

«Он душит девочек шнурками и опасен для жизни других учеников. Родители учащихся неоднократно ходили к директору с жалобами и забастовками о его переводе в другую школу. На все закрываются глаза. Классный руководитель выступает в защиту [ученика], так как является другом семьи. Родители негодуют. Мы не хотим отпускать детей в школу, они сами боятся ходить туда, но администрации плевать на все жалобы», — отметил собеседник издания.

В итоге ситуацией заинтересовался СУ СК по Кемеровской области. Сотрудники уже побывали в образовательном учреждении, директор которого игнорировал жалобы о систематических издевательствах со стороны младшеклассникка. Начата проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). В школе комментировать происходящее отказались.

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