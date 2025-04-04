Уфимка бросила трехлетнюю дочь без одежды на улице зимой

В Уфе мать вывела маленькую дочь без одежды ждать бабушку на морозе

Жительница Уфы стала фигуранткой уголовного дела после жестокого обращения с трехлетней дочерью. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 39-летняя россиянка уже длительное время злоупотребляет алкогольными напитками. Прошлой зимой она вывела девочку на улицу без одежды и оставила ее на холоде, дожидаться бабушку. Помимо этого, летом женщина вытолкала ребенка на лестничную площадку и захлопнула дверь.

Мать не давала дочери достаточно еды и применяла жестокие способы «воспитания». При этом сотрудники системы профилактики давали рекомендации семье, но их родительница не выполняла, поэтому девочку забрали из семьи.

«После того как девочка была помещена в приют, в течение нескольких дней уфимка не интересовалась местонахождением и жизнью ребенка, продолжала злоупотреблять спиртными напитками», – сообщается в публикации.

В отношении матери возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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