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Вылечившая бесплодие блогерша умерла спустя 2 минуты после родов

NYP: победившая бесплодие американка родила и умерла через 2 минуты
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nnewgrads/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярная блогерша из США годами лечила бесплодие, забеременела и родила, но умерла спустя две минуты после родов, пишет New York Post.

Мэтью Окула, муж известной медсестры Хейли Окула, поделился душераздирающими подробностями последних минут жизни своей жены, которая скончалась от редкого осложнения после родов. Молодая пара два года мечтала о ребенке, преодолевая трудности с зачатием из-за генетических особенностей. Когда наконец наступила долгожданная беременность, Хейли с радостью делилась этой новостью со своими подписчиками в соцсетях, где была известна как «Медсестра Хейли».

Роды начались как обычный счастливый момент — супруги даже успели посмеяться над тем, каким крупным появился на свет их малыш. Но через несколько минут у Хейли произошла остановка сердца. Врачи диагностировали эмболию амниотической жидкостью — редкое, но смертельно опасное осложнение, при котором частицы из матки блокируют кровоток матери. По данным Национального института здравоохранения, это одна из основных причин материнской смертности во время и после родов.

Хейли посвятила свою жизнь помощи другим — в 2019 году она создала проект RN New Grads для поддержки начинающих медсестер.

«Она была умной, трудолюбивой и безгранично любящей. Эта трагедия напоминает о рисках, которые до сих пор сопровождают даже современные роды, и о хрупкости жизни в моменты, которые должны быть самыми счастливыми», — добавил Мэтью.

Ранее мать близнецов обвинила больницу в исчезновении одного ребенка во время родов.

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