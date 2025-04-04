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На дороге в США нанесли волнистую дорожную разметку для борьбы с лихачами

OC: в США появилась волнистая дорожная разметка для поддержания скоростного режима
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Montgomery Township Police Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США нанесли волнистую дорожную разметку в качестве борьбы с водителями, нарушающими скоростной режим, пишет Oddity Central.

В городке Монтгомери, штат Пенсильвания, реализовали необычный способ борьбы с нарушителями скоростного режима. На улице Грейс-Лейн традиционную разметку заменили волнистыми зигзагообразными линиями, которые визуально напоминают рисунок нетрезвого человека.

Местные власти объясняют, что такая мера стала ответом на многочисленные жалобы жителей, называвших эту улицу «гоночной трассой».

«Наши дорожные инженеры признали этот метод наиболее эффективным для обеспечения безопасности», — сообщили полицейские в соцсетях.

Заместитель председателя городского совета Аннет Лонг уточнила, что волнистая разметка — не случайность, а продуманное решение. Ранее рассматривались лежачие полицейские, но их сочли неподходящими для крутого склона. Однако нововведение вызвало неоднозначную реакцию.

«Я думал, это шутка. Люди все равно будут ехать прямо», — говорят местные жители.

Ранее в США избили женщину, потому что она сидела за рулем автомобиля Tesla.

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