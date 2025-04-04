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В Сочи учительница начальных классов скончалась прямо в гимназии

В Сочи 45-летняя учительница умерла в гимназии
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В Сочи полиция устанавливает обстоятельства смерти 45-летнего педагога. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в гимназии на улице 60-летия ВЛКСМ. По данным издания, учительница начальных классов поднималась по лестнице, и в какой-то момент почувствовала себя плохо. Очевидцы вызвали медиков, но женщину не спасли.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет узнать причину произошедшего.

По словам коллег учительницы, за несколько дней до инцидента она посещала поликлинику, но каких-либо серьезных проблем врачи не диагностировали.

В мэрии города сообщили, что готовы оказать помощь с организацией похорон, если это необходимо.

До этого в Новосибирской области медсестра умерла на рабочем месте. Во время ночной смены она потеряла сознание, но после помощи со стороны коллег не очнулась.
Предполагалось, что причиной произошедшего стали переработки.

Ранее угрожавшего отрезать учительнице язык мужчину обязали выплатить ей сотни тысяч рублей.

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