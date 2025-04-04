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Учительница пострадала, пытаясь защитить ученика от его разъяренной матери

Мать напала на учителя с ножом в азербайджанской школе
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Pixabay

В Азербайджане мать напала на сына-школьника и ранила ножом учителя, заступившегося за ребенка. Об этом сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошел 3 апреля в школе села Хазырахмедли Геранбойского района, когда мать одного из учеников второго класса пришла туда с намерением избить своего сына.

Классный руководитель пыталась помешать этому и в ходе конфликта получила травмы — родительница ранила ее ножом. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Руководство школы сообщило о случившемся в полицию, нападавшую задержали и отправили на обследование.

Свекровь подозреваемой рассказала, что у ее 22-летней невестки имеются серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас она проходит лечение в больнице.

Ранее в Кургане мать школьника-хулигана оскорбила учительницу и плюнула ей в лицо.

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