The Guardian: американка с языком длиной 9,7 см может поднимать им ложки и играть дженгу

Американка с самым длинным языком в мире рассказала, что может им делать, пишет The Guardian.

Шанель Таппер, 34-летняя жительница Калифорнии, уже много лет является обладательницей мирового рекорда Гиннесса как женщина с самым длинным языком. Ее язык длиной 9,75 см позволяет ей выполнять удивительные трюки — вытаскивать блоки во время игры в «дженгу», переворачивать пластиковые стаканы и даже поднимать ложку, обернув вокруг него язык.

Необычная длина языка стала заметна еще в детстве. Когда Шанель было 11 лет, окружающие начали обращать внимание на эту особенность. В 13 лет она получила первую волну известности после того, как видео с ее языком стало вирусным на YouTube. Официальное признание пришло в 2010 году, когда представители Книги Гиннесса подтвердили рекорд.

Шанель признается, что больше всего ей нравится реакция людей, когда они впервые видят ее язык.

«Люди обычно кричат от удивления или даже испуга - это всегда выглядит очень драматично и забавно», — говорит она.

Несмотря на сравнения с персонажем комиксов Веномом, Таппер гордится своей особенностью и считает ее забавной изюминкой.

Ранее итальянка была признана обладательницей самого толстого в мире языка.