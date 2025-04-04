В Москве суд арестовал учредителя IT-компании «Аеза Групп»

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца учредителя петербургской IT-компании «Аеза Групп» Арсения Пензева. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Пензева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 210 (пособничество в организации преступного сообщества), частью 5 статьи 33, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (пособничество в совершении наркопреступления).

Незадолго до этого сообщалось, что по обвинению в совершении аналогичных преступлений в следственный изолятор отправили соучредителя и генерального директора IT-компании «Аеза Групп» Юрия Бозояна.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в офисе «Аеза Групп» на улице Зольной в Санкт-Петербурге, где ранее располагался «ЧВК Вагнер Центр». После этого Бозояна и его сотрудников задержали. Затем фигурантов этапировали в Москву.

«Аеза Групп» — это хостинг-провайдер, специализирующийся на предоставлении серверов.

Ранее в Башкирии осудили членов преступной группы, обвиняемых в мошенничестве.