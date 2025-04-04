Запущен новый проект о жизни ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» совместно с «Российской газетой» представили новый проект «Герои нашего времени», сообщает пресс-служба фонда. Это истории ветеранов специальной военной операции, которые, пройдя через испытания, сегодня учат, строят, воспитывают детей и ведут за собой других.

Генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица рассказал, что сегодня многие ветераны СВО стали учителями и наставниками, а также волонтерами и лидерами своих сообществ. «Наша задача — показать, что их подвиг продолжается здесь и сейчас», — подчеркнул Павел Негоица.

В каждом видеосюжете ветераны рассказывают, как нашли себя в новой жизни: кто-то стал наставником для молодежи, кто-то открыл свое дело, а кто-то помогает товарищам пройти трудный путь реабилитации.

Основная задача фонда — не просто помочь восстановить ветеранам свое здоровье или получить протез, а окружить их такой заботой, чтобы герои, вернувшиеся из зоны СВО, прошли весь путь от лечения до трудоустройства, сообщила председатель фонда, статс- секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. По ее словам, самое главное, чтобы ветераны СВО смогли интегрироваться и стать активными членами общества.

Фонд «Защитники Отечества» был создан два года назад по указу президента РФ Владимира Путина. За это время фонд решил свыше двух миллионов обращений ветеранов и их семей.