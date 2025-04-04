В МЖД оценили ситуацию с движением после схода ремонтного поезда с рельсов

МЖД: сход ремонтного поезда с рельсов в Новой Москве не повлиял на движение

Сход ремонтного поезда с рельсов в Новой Москве не повлиял на движение поездов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) — филиала РЖД.

Подчеркивается, что сход поезда произошел около 15:00 около остановки Рассудово Киевского направления на временных хозяйственных путях, не принадлежащих ОАО «РЖД».

«Произошел сход укладочного крана и двух платформ. По предварительным данным, пострадал один работник», — сообщили в МЖД.

На место происшествия был направлен еще один строительный поезд со станции Бекасово для восстановления строительной площадки. Причины инцидента выясняются.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в поселении Новофедоровское у ремонтного поезда опрокинулось три вагона, причем одного из рабочих зажало между частями вагона. По данным ТАСС, мужчину спасти не удалось, а еще три человека пострадали.

Ранее в Подмосковье подросток упал с крыши поезда.