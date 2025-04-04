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В Петербурге мужчину осудили на три года за избиение юноши в автобусе

В Петербурге мужчина избил подростка в автобусе и получил срок
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге суд вынес приговор обвиняемым в избиении молодого человека в автобусе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел на территории города Колпино. По версии следствия, у мужчины и женщины произошел конфликт с несовершеннолетним пассажиром. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения, ссора была беспричинной.

Во время инцидента пара наносила удары юноше руками и ногами. Позже избиение продолжилось на остановке, где пострадавшему нанесли не меньше пяти ударов.

После произошедшего в отношении пары возбудили дело. Оба фигуранта признали вину, но отказались давать показания. Суд признал обоих виновными, мужчина отправится на три года в колонию особого режима, женщина получила два года условно, с испытательным сроком год.

Помимо этого, с фигурантов взыскали 290 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Ранее в Краснодаре пассажирка набросилась на водителя автобуса и попала на видео.

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