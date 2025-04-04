При сходе вагонов ремонтного поезда в Новой Москве погиб человек

В результате схода вагонов ремонтного поезда в Новой Москве погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В ходе ремонтных работ около железнодорожной платформы Рассудово произошел сход ремонтного состава из шести вагонов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что три вагона вместе с вагоном со стрелой опрокинулись.
Один человек погиб, еще трое человек пострадали.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что три вагона ремонтного поезда сошли с рельсов в Новой Москве.
До этого на Забайкальской железной дороге грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим грузовым составом, который следовал по соседнему пути. По данным РЖД, за пределами рельсовой полосы оказались 28 вагонов и два локомотива.
Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.