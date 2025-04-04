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Нянечка ударила и толкнула ребенка в российском детсаду из-за отказа спать в тихий час

Mash: в Приморье нянечка толкнула и ударила девочку в детсаду
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Depositphotos

В Приморье нянечка применила к дошкольнице физическую силу из-за отказа спать в тихий час. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в детском саду №10 в городе Дальнереченске, когда к шестилетним воспитанникам заглянула нянечка из другой группы. По словам родителей детей, женщина «взбесилась», когда увидела бодрствующих во время тихого часа детей, и накричала на них. Кроме того, сотрудница ударила по спине и толкнула одну из девочек.

После произошедшего взрослые обратились за помощью в городской отдел образования, однако их не приняли. Прождав час, они написали заявления в полицию и прокуратуру.

До этого кирпич упал на голову маленькой девочки в российском детском саду. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, следователи организовали проверку.

Ранее двухлетнего мальчика ударило током в детском саду.

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