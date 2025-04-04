Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил 17 лет колонии за убийство, совершенное в сауне 30 лет назад

В Москве осудили киллера, расстрелявшего шестерых людей в сауне 30 лет назад
close
Прокуратура г. Москвы

В Москве осудили 54-летнего Игоря Батенева, который 30 лет назад совершил заказное убийство в столичной сауне. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 1994 году Батенев и его трое сообщников, дело в отношении которых было прекращено в связи с их смертью, согласились на убийство четырех человек.

30 апреля вооруженные киллеры выследили жертв, которые отдыхали в сауне спортивного комплекса на Бережковской набережной. Злоумышленники зашли в помещение и выстрелили в трех случайных людей, которые находились на первом этаже. Далее они проследовали на второй этаж и расстреляли еще шестерых. В результате нападения шестеро потерпевших скончались на месте. Троим медики успели оказать своевременную помощь, их удалось спасти.

За убийство мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Свердловской области полиция и СК раскрыли зверское убийство 30-летней давности благодаря следам на окурках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами