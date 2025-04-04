Россиянин получил 17 лет колонии за убийство, совершенное в сауне 30 лет назад

В Москве осудили киллера, расстрелявшего шестерых людей в сауне 30 лет назад

В Москве осудили 54-летнего Игоря Батенева, который 30 лет назад совершил заказное убийство в столичной сауне. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 1994 году Батенев и его трое сообщников, дело в отношении которых было прекращено в связи с их смертью, согласились на убийство четырех человек.

30 апреля вооруженные киллеры выследили жертв, которые отдыхали в сауне спортивного комплекса на Бережковской набережной. Злоумышленники зашли в помещение и выстрелили в трех случайных людей, которые находились на первом этаже. Далее они проследовали на второй этаж и расстреляли еще шестерых. В результате нападения шестеро потерпевших скончались на месте. Троим медики успели оказать своевременную помощь, их удалось спасти.

За убийство мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Свердловской области полиция и СК раскрыли зверское убийство 30-летней давности благодаря следам на окурках.