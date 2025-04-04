В России возмутились из-за качества образования в ведущем пищевом вузе

Национальный союз хлебопечения (НСХ) направил обращение вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, в котором выразил опасения по поводу качества образования ведущего пищевого вуза страны — Российского биотехнологического университета (Росбиотех). Об этом сообщает РБК.

В своем обращении хлебопеки пожаловались, что некоторые подразделения учебного заведения не соответствуют современному уровню развития пищевых производств, что не позволяет проводить обучение качественно.

Кроме того, союз посетовал, что последние несколько лет университет стабильно сотрясают скандалы, которые связаны с претензиями силовых ведомств к руководству заведения. За непродолжительное время в университете сменилось уже несколько ректоров и проректоров.

«Продолжительная нестабильность руководящего состава не способствует диалогу на перспективу и вовлеченности предприятий-работодателей в образовательный процесс», — подчеркнули в НСХ.

В пресс-службе правительства сообщили, что обращение союза передали в Минобрнауки для ответа по существу. Представитель ведомства указал, что проведенная в конце 2023 года проверка обнажила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и некоторых других, и для их устранения проводятся мероприятия.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству образования. Политик уточнил, что только за 2024 год российские школьники на международных олимпиадах завоевали 42 медали, 31 из которых — золотая.

Ранее в России подняли вопрос о возвращении в школы оценки за поведение.