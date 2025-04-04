Старовойт заявил, что Россия может ликвидировать последствия аварии танкеров

Россия обладает всеми компетенциями для ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, заявил глава Минтранса Роман Старовойт, передает РИА Новости.

«Мы проанализировали все технологии, которые существуют в мире, и не выявили технологий, которые есть за рубежом, и которые отсутствуют у нас, то есть мы обладаем всеми компетенциями», — сказал он.

Старовойт добавил, что с помощью Российской академии наук и предприятий, которые работают на этом рынке, для ликвидации последствий применяются все инновационные методы. По словам министра, эти разработки в будущем могут быть также использованы для ликвидации последствий подобных ЧП.

До этого Старовойт сказал, что основными причинами крушения танкеров стала также неукомплектовка кадрами. По его словам, комиссия установила, что основными причинами аварии стали невыполнение капитанами судов ограничений по сезону плавания в Азовском море и Керченском проливе.

Помимо этого, экипажи танкеров не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правилами Минтранса РФ. Старовойт отметил, что данные расследования будут переданы в Следственный комитет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, ЧП произошло из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что капитаны и судовладельцы затонувших в Черном море танкеров проигнорировали ограничения.