Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Курской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Ржава Глушковского района, в результате чего ранения получила 27-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале.

По его словам, местная жительница ехала к родителям, однако попала под удар дрона. Она была доставлена в Рыльскую ЦРБ с осколочными ранениями и акубаротравмой. Ее жизни ничто не угрожает. Врачи отпустили пострадавшую на амбулаторное лечение.

Хинштейн призвал курян не возвращаться в приграничные населенные пункты, пока там не станет полностью безопасно.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 апреля сбили украинские беспилотники в Курске и Железногорске. По словам Хинштейна, в Курске пострадавших и повреждений не зафиксировано. Там дрон упал в районе улицы Станционной. В Железногорске обломки дрона пробили часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Там тоже обошлось без пострадавших, уточнил глава региона.

Ранее Хинштейн оценил предложение приравнять жителей Суджи к участникам боевых действий.