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Неизвестные избили и обстреляли мужчину в Ленобласти, он попал в реанимацию

78.ru: в Ленобласти мужчина попал в реанимацию после избиения и обстрела
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Depositphotos

В Ленинградской области неизвестные избили и обстреляли мужчину, он попал в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в городе Гатчине. Предварительно, неизвестные напали на 47-летнего жителя деревни Мыза и избили его, а затем обстреляли мужчину из пневматического оружия.

Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью. Врачи диагностировали у него проникающее ранение передней брюшной стенки и параорбитальную гематому. Состояние мужчины оценили как тяжелое и поместили его в реанимацию.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося. Детали инцидента на данный момент устанавливаются.

Ранее неизвестные с молотком избили российского бизнесмена из-за долгов.

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