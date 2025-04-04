Подмосковье назвали одним из лидеров по внедрению «цифры» в систему госуслуг

Подмосковье является одним из лидеров в России по внедрению «цифры» в систему государственных услуг, управления регионом и экономику, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных».

«Нашей комиссии доверено координировать работу по цифровой трансформации государственного управления. Каждое заседание комиссии несет понятную цель – сделать жизнь человека удобнее в части получения федеральных и региональных госуслуг», — отметил Воробьев.

Он добавил, что оплата счета за квартиру или подключение газа, не выходя из дома, должно быть максимально удобным.

«Еще одна ключевая задача — сокращать бюрократию, уходить от «бумаги», — сказал губернатор.

Также Воробьев рассказал про новый сервис «ВсеСети», упрощающий процедуру согласования документов.

«Активно строятся школы, детсады и другие объекты. Наш проект «ВсеСети» предполагает одновременное электронное уведомление всех смежников. Сейчас на это уходит 12 месяцев, а при цифровом взаимодействии будем тратить максимум 14 дней», — сказал он.

Говоря про устранение барьеров при предоставлении госуслуг, Воробьев добавил, что в Подмосковье определили 71 такой сервис, где требуется оптимизация – это, например, услуги по присвоению адреса и по предоставлению субсидии на оплату ЖКУ, субсидии на поддержку АПК.

На заседании также рассмотрели предложения для включения в показатель Цифровой зрелости по внедрению ИИ в регионах. В качестве источника данных для его формирования предложено использовать портал «Цифровой Регион», разработанный в Подмосковье.