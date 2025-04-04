Родителям рассказали, чем отвлечь ребенка от компьютерных игр

Чтобы отучить ребенка от компьютерных игр, сперва нужно понять, что ему нравится, а затем придумать увлекательные занятия в реальной жизни. Об этом в беседе с РИАМО сообщила специалист семейного центра «Ориентир» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ирина Вырщикова.

«Если ребенок увлекается играми-приключениями, можно организовать поход или квест. Игры-стратегии легко заменить на настольные игры, такие как «Монополия» или «Цивилизация». А игры-головоломки можно заменить ребусами, кроссвордами или логическими задачами», — посоветовала эксперт.

Кроме того, по ее словам, хорошей альтернативой виртуальному миру могут стать творческие занятия — рисование, музыка или любые другие хобби.

Специалист также отметила, что следует начать со своего собственного поведения. Прежде всего, минимизировать использование гаджетов необходимо самому. Дети копируют поведение родителей. Если взрослые постоянно сидят в телефоне или за компьютером, ребенок будет вести себя так же, пояснила Вырщикова.

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