Эксперт: начните с себя, чтобы отучить ребенка от компьютерных игр

Психолог Вырщикова: чтобы отучить ребенка от видеоигр, стоит начать с себя

Чтобы отучить ребенка от компьютерных игр, следует начать со своего собственного поведения. Прежде всего, минимизировать использование гаджетов необходимо самому. Такой совет в интервью РИАМО дала специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ирина Вырщикова.

«Дети копируют поведение родителей. Если взрослые постоянно сидят в телефоне или за компьютером, ребенок будет вести себя так же. Проявите инициативу: предложите интересное занятие, сделайте рутинные дела игрой на скорость и внимательность. Покажите ребенку, что жизнь без гаджетов может быть интересной и насыщенной», — сказала эксперт.

Помощь в избавлении от игровой зависимости также могут оказать в семейных центрах, добавила она.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый десятый подросток имеет психические проблемы из-за зависимости от социальных сетей и компьютерных игр.

Как отмечал завкафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов, на практике есть много случаев, когда видеоигры плохо влияют на социальную адаптацию молодежи, приводят к проблемам в отношениях с родителями и сверстниками, а также отсутствию адекватных планов на будущее.

Ранее стало известно, что в России введут маркировку компьютерных игр.