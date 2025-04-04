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Родителям рассказали, как избавить ребенка от компьютерной зависимости

Психолог Вырщикова: нельзя прямо запрещать ребенку компьютерные игры
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Не стоит прямо запрещать ребенку компьютерные игры, поскольку это вызовет сопротивление и желание играть тайком. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ирина Вырщикова.

«Ребенок начинает скрываться и еще больше погружается в виртуальный мир. Вместо этого попробуйте выделить время для совместных игр. Это могут быть видеоигры на разных устройствах, настольные игры или активные занятия вроде «Твистера», — сказала эксперт.

Также она посоветовала помочь ребенку осознавать свои эмоции, связанные с играми: спросить его, что он чувствует, когда выигрывает или проигрывает, и почему игра вызывает у него интерес. Разобравшись в этом, дети более осознанно относятся к времяпрепровождению за компьютером, заключила Вырщикова.

Завкафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов до этого предупреждал, что увлечение видеоиграми часто приводит к зависимости и негативно сказывается на дальнейшей жизни.

По словам специалиста, в клинической практике есть много случаев, когда видеоигры плохо влияют на социальную адаптацию, приводят к проблемам в отношениях с родителями и сверстниками, а также отсутствию адекватных планов на будущее.

Ранее в ВОЗ заявили о зависимости современных подростков от соцсетей.

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