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Катание на воздушном шаре в ОАЭ закончилось тяжелыми травмами для российских туристов

В ОАЭ упал шар с туристками из России на борту, два человека не выжили
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Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА

В ОАЭ прогулка на воздушном шаре для группы туристов закончилась несчастным случаем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Инцидент произошел во время частного обзорного тура над пустынями Дубая. В составе группы из 12 человек были две россиянки — мать и дочь. По информации СМИ, проблемы начались с самого начала. Шар долго не мог подняться в воздух, а когда взлетел, корзина постоянно дергалась. Через 40 минут после начала экскурсии шар накренился и резко упал, корзина вместе с пассажирами сильно ударилась о землю. У части людей оторвались ремни безопасности, они вывалились на землю. Два иностранных туриста не выжили. Россиянки, по данным издания, получили тяжелые травмы. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о падении воздушного шара с людьми на западе Литвы.

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