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Эксперт объяснила, как правильно оценивать компетентность врача

Медэксперт Федина: компетенцию врача можно оценить по прозрачности его работы
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Заместитель директора службы по экспертизе и качеству медицинской помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)Татьяна Федина в интервью РИАМО рассказала, как правильно оценивать компетентность врача. Она подчеркнула, что современное здравоохранение ориентировано не только на устранение заболеваний, но и на безопасность и результативность лечения.

При оценке компетентности специалиста Федина рекомендует обращать внимание на несколько важных аспектов. Во-первых, насколько тщательно доктор изучает симптоматику и собирает анамнез. Во-вторых, как подробно он разъясняет назначения и их цели. Важным показателем качества лечения служит наличие положительной динамики после проведенного курса терапии.

«Помните: ваше здоровье — это самое ценное, что у вас есть. Не стесняйтесь задавать вопросы врачам, интересоваться современными методами лечения, выбирать клиники, которые дорожат своей репутацией. Только так мы сможем сделать медицину по-настоящему качественной и доступной для каждого», — заключила Федина.

Технологии, автоматизация и глобализация постоянно меняют рынок труда. Появляются новые специальности, а некоторые традиционные навыки теряют актуальность. Чтобы оставаться конкурентоспособным, важно понимать, какие профессии и знания понадобятся в будущем. Как изменился список самых востребованных профессий, какие специальности входят в топ-10 в России в 2025 году и почему даже в технических сферах важны soft skills — в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалист объяснил, как выбрать хорошую клинику для ЭКО.

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