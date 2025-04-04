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Пса Блюма, которого два дня искали в Ленобласти, все же выгнали из вагона электрички

Baza: пса Блюма, которого искали в Ленобласти, все же выгнали из вагона
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Telegram-канал Baza

Потерявшийся и найденный в Ленинградской области пес Блюм не сам покинул вагон электрички, его оттуда выгнали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В распоряжении Baza оказалось видео, на котором видно, как мужчина выгоняет собаку из состава. Он подгоняет пса рукой к двери.

До этого в РЖД заявили, что щенка не высаживали из электрички и показали видео. Однако на кадрах видно лишь, как Блюм покидает вагон, когда в него начинают входить люди. В пресс-службе компании сообщили, что поездная бригада соблюдала регламент работы.

Инцидент произошел 1 апреля, когда щенок ивисской борзой выскочил со своего садового участка в Красном Бору. Животное направилось на железнодорожную станцию и забежало в один из вагонов «Ласточки», которая направлялась в сторону Петербурга. Через некоторое время пес покинул вагон и потерялся. Хозяева и волонтеры нашли его лишь через два дня.

Ранее стало известно, что хозяйка Блюма винит себя в его пропаже.

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