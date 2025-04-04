ВТБ сообщил о новой схеме мошенников без СМС-кодов

Мошенники стали просить россиян не называть коды из СМС, чтобы вызвать доверие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий банка ВТБ.

«Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что «никаких кодов из СМС называть не надо», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что злоумышленники начали манипулировать, обходя главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов — не называть коды из сообщений. Представители банка отметили, что при реализации схемы мошенники стараются напугать собеседника. При звонке злоумышленники притворяются, что якобы забыли отключить звук и в скором времени к вызову подключат генерала ФСБ.

После этого на почту жертвы приходят сообщения о взломе аккаунта в одном из государственных сервисов. В приложении к сообщению прикрепляется фишинговая ссылка с формой для смены пароля, благодаря которой мошенники получают полный доступ к аккаунту.

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что создание цифрового двойника, который воспроизводит ключевые характеристики реального человека, может защитить от мошенников. Для формирования альтернативной личности нужно придумать фамилию, имя и отчество, которыми предстоит пользоваться в соцсетях, интернет-магазинах и при прочих коммуникациях с малознакомыми людьми.

Ранее исследование киберэкспертов спровоцировало рост числа хакерских атак в России.