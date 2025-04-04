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Мошенники начали создавать новые сайты фейковой платежной системы

ТАСС: мошенники возродили схему с сервисом «Росплатеж» под новым брендом
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Shutterstock

Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы «Наш платеж». Об этом сообщили ТАСС в компании — поставщике решений по информбезопасности Angara Security.

По данным агентства, новые интернет-ресурсы стали появляться после блокировки сайтов, которые использовали неработающий онлайн-сервис по оплате штрафов, налогов и задолженностей «Росплатеж».

Мошенническая схема с «Росплатежом» появилась в сентябре 2024 года. Аферисты маскировали фишинговые страницы под розыгрыши известных брендов, а сообщения о выигрыше приходили жертвам на почту или в личные сообщения.

После получения сообщения жертве необходимо было оплатить налог или провести конвертацию выигрыша, если сумма была указана не в рублях. Пострадавших перенаправляли на сайт, оформленный под «Росплатеж». За раз у жертвы могли украсть от 300 до 6 тыс. рублей.

После блокировки мошеннических ресурсов схему немного преобразовали. По словам главы отдела защиты бренда Angara SOC Виктории Варламовой, злоумышленники украсили ресурсы логотипом «Наш платеж». В этот раз оплата должна включать точную сумму к переводу без комиссии. Чтобы выйти на своих жертв, злоумышленники используют чат-боты поддержки и логотипы платежных систем, предупредила она.

Ранее россиян призвали создать выдуманного двойника для защиты от мошенников.

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