Мошенники начали создавать новые сайты фейковой платежной системы

Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы «Наш платеж». Об этом сообщили ТАСС в компании — поставщике решений по информбезопасности Angara Security.

По данным агентства, новые интернет-ресурсы стали появляться после блокировки сайтов, которые использовали неработающий онлайн-сервис по оплате штрафов, налогов и задолженностей «Росплатеж».

Мошенническая схема с «Росплатежом» появилась в сентябре 2024 года. Аферисты маскировали фишинговые страницы под розыгрыши известных брендов, а сообщения о выигрыше приходили жертвам на почту или в личные сообщения.

После получения сообщения жертве необходимо было оплатить налог или провести конвертацию выигрыша, если сумма была указана не в рублях. Пострадавших перенаправляли на сайт, оформленный под «Росплатеж». За раз у жертвы могли украсть от 300 до 6 тыс. рублей.

После блокировки мошеннических ресурсов схему немного преобразовали. По словам главы отдела защиты бренда Angara SOC Виктории Варламовой, злоумышленники украсили ресурсы логотипом «Наш платеж». В этот раз оплата должна включать точную сумму к переводу без комиссии. Чтобы выйти на своих жертв, злоумышленники используют чат-боты поддержки и логотипы платежных систем, предупредила она.

Ранее россиян призвали создать выдуманного двойника для защиты от мошенников.