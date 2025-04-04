Врач рассказала, какие продукты провоцируют диабет в пожилом возрасте

Сахарный диабет в пожилом возрасте могут спровоцировать продукты с добавленным сахаром, например пастила промышленного производства. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, вместо них лучше добавлять в рацион питания изделия со сладким белком, которые помогут избежать развития болезни. Помимо этого, диабет может вызвать белый хлеб, поэтому стоит заменить его на цельнозерновой, который не дает резкого скачка глюкозы.

«Также в прошлом году было опубликовано исследование, где сравнивали пользу красного мяса и куриного. Оказалось, что первое несет более высокий риск развития сахарного диабета, поэтому птица более предпочтительна», — добавила Дианова.

Врач также посоветовала пожилым есть клетчатку в каждом приеме пищи, ее можно получить из овощей, фруктов, ягод и сухофруктов. Она уточнила, что это поможет контролировать чувство сытости и уровень глюкозы в крови.

Ученые из Университета Квинсленда до этого установили, что усиление выработки короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике может отсрочить развитие диабета первого типа.

Ранее ученые нашли новый подход к лечению диабета второго типа.