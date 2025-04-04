Переменная облачность и +15°С градусов ожидается в Москве в пятницу

В Москве ожидается переменная облачность и температура до +15°С

Переменная облачность и температура воздуха до +15°С ожидается в Москве в пятницу, 4 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«День 13...15°С. переменная облачность», — говорится в сообщении.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В ночь на субботу, 5 марта, температура в столице опустится до -1°С. Ожидается небольшой дождь.

В Подмосковье в пятницу потеплеет до +16°С. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки -4°С.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в эту субботу в Москве произойдет резкое понижение температуры, а в воскресенье в столице и вовсе выпадет снег.

В ночь на воскресенье, 6 апреля, похолодает до -1...-6 градусов. Днем ожидается до +2, выпадет мокрый снег. По прогнозу Вильфанда, он не растает вплоть до 11 апреля.

Ранее москвичам назвали дату прихода «автомобильной» весны.